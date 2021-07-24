Событие состоится в ноябре текущего года. Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Как украинская культура проникнет в Японию

Представьте себе – партнерство существует 50 лет, в Киеве есть улица Киото и парк Киото, аллея сакур, а в Киото ничего не напоминает о Киеве. Мы с мэром Киото договорились, что эту ситуацию надо исправлять,

– высказался Сергей Корсунский.

Посол также рассказал о договоренности с мэром Иокогамы – городом побратимом Одессы – об установке на набережной в японском городе якоря как символа Одессы.