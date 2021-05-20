У Японії пройшов парад українських вишиванок: фото

У межах акції "Вдягни вишиванку і підтримай Україну" українська діаспора Японії влаштувала парад традиційного вбрання. Це вже не перша подібна ініціатива спільноти.

З 2013 року парад вишиванок у Токіо проводиться щорічно у третю неділю травня, і це вже дев'ята така зустріч. Ініціатором заходу є організація спільноти українців у Японії "Краяни" за підтримки Посольства України в Японії та Православної Церкви України у Токіо.

Цікаво Українка в Римі шиє маски з національним орнаментом

Цьогоріч в умовах пандемії українці не змогли пройтись парадом головними вулицями столиці, як це було у минулі роки. Однак організатори вирішили провести святкування у дещо зміненому форматі, з дотриманням рекомендованих заходів безпеки.

До святкування долучилися кілька десятків співвітчизників та кілька громадян інших країн. На них чекала цікава програма, зокрема конкурси на найкращу вишиванку, українські танці та розучування народних пісень. Переможцям вручали призи.

Організатори сподіваються, що наступного року ситуація з пандемією стабілізується, і вони вкотре пройдуться центральними вулицями Токіо, співаючи українських пісень.

Парад вишиванок у Токіо: дивіться фото спільноти "Краяни"