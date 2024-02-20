Японія послабить візовий режим для українців: головне про рішення

Японія у 2024 році суттєво послаблять візовий режим для українських громадян. Зокрема, умови покращаться для людей, які працюють у бізнес-сфері.

Деталі розповіли у посольстві Японії в Україні. Наголошують, що каталізатором для змін стала японсько-українська Конференція з відбудови України.

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Розпочнеться процес послаблення візових вимог для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії з метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, зокрема, культурного обміну,

– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей наразі не розкривають. Наголошують, що дата запровадження змін – наразі невідома.

Для кого послаблять вимоги

У посольстві наголосили, що вимоги послаблять для:

штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною;

людей, родичів яких евакуювали у Японію.

Також стало відомо, що багаторазові візи, які чинні упродовж 5 років, видаватимуться заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей. Наголошують, що такі рішення мають покращити умови для:

українських бізнесменів;

людям, чиї рідні знайшли прихисток на території Японії.

Японія від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує українців. Зокрема, Сергій Марченко заявив, що у 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні. Мовиться про суму у розмірі близько 3,6 мільярда доларів.

