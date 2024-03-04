Яку їжу можна брати з собою в літак: правила популярних авіакомпаній у 2024 році

4 березня 2024, 19:11
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Джерело:

The Mirror

Перед посадкою на літак або вже під час польоту майже кожен коли-небудь стикався з бажанням перекусити. Однак, зважаючи на високі ціни на борту, пасажири найчастіше хочуть заощадити і беруть із собою їжу з аеропорту або з дому.

Останніми роками правила перевезення їжі в літаках змінилися, причому відмінності можуть бути значними залежно від авіакомпанії та країни. Розповідаємо, яку їжу можна брати з собою в літак, ґрунтуючись на правилах деяких із найпопулярніших авіакомпаній у 2024 році.

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Правила перевезення їжі в літаку

Сендвічі та салати, як правило, цілком припустимі, але не забудьте з'їсти їх або викинути перед приземленням, тому що існують правила щодо того, які продукти можна ввозити в інші країни.

Приміром, ЄС не дозволяє пасажирам ввозити до своїх країн свіже м'ясо та молочні продукти з Великої Британії.

  • EasyJet

Ця авіакомпанія дозволяє пронести з собою їжу в літак. Але якщо ви приносите з дому рідини, наприклад суп або заварний крем, вони мають бути в прозорих місткостях об'ємом не більше 100 мілілітрів. Ви також можете принести безалкогольні напої, зокрема гарячі (кава, чай), якщо ви отримали їх після проходження контролю.

  • Ryanair

Ryanair рекомендує "не соромитися" брати з собою в літак їжу і безалкогольні напої. Але на борт не можна проносити гарячі напої. 

В інтересах безпеки ми не можемо дозволяти пасажирам сідати в літак із гарячими напоями або вживати алкоголь під час польоту,
– пояснюють у компанії.

  • Jet2

Тут не дозволяють проносити в літаках гарячі напої та гарячу їжу. Але там не кажуть, що не можна приносити холодну їжу, наприклад сендвічі, з дому або після перевірки. 

Але авіакомпанія також заявляє, що ви не можете брати з собою їжу в літак, якщо це не дозволено законами країни, в яку або з якої ви летите. Це означає, що вони можуть заборонити вам привозити м'ясо і молочні продукти з Великої Британії на рейси в ЄС і можуть забрати ваш сендвіч.

  • TUI

Якщо ви летите рейсом TUI, ви можете взяти з собою їжу на борт. Вони пропонують брати з собою "продукти з низьким рівнем ризику, як-от готові бутерброди і закуски, які можна їсти холодними". 

Ви також можете брати з собою продукти для особливих дієтичних потреб, якщо вони необхідні для польоту або відпустки.

  • British Airways

Ця компанія дозволяє пасажирам брати з собою в літак тверду їжу, зокрема "сендвічі, печиво, фрукти і горіхи". Рідини, такі як напої, супи, соуси, джеми і желе, повинні знаходитися в прозорих місткостях не більше 100 мілілітрів. 

Яку їжу дозволяє перевозити British Airways / Фото British Airways

British Airways також зазначає, що пасажири можуть купувати безмитні рідини, гелі або креми об'ємом понад 100 мл у магазинах аеропорту або на борту літака за умови, що в місці купівлі їх запечатано в захисну сумку, безпечну від відкриття, з чеком усередині. 

При цьому перевізник попереджає, що країна призначення може обмежити види продуктів харчування, дозволені там, наприклад, м'ясо, свіжі фрукти та овочі.

  • Wizz Air

Wizz Air не забороняє брати на борт продукти. Ви можете взяти з дому або купити в аеропорту сендвічі та інші продукти. Враховуйте, що простір у салоні літака обмежений. Тому не варто брати з собою продукти з сильним запахом, оскільки це принесе незручності іншим пасажирам.

Автор: Марта Касіянчук