ZUS назвав найбільшу і найменшу пенсію у Польщі. Різниця між ними справді колосальна.

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Розмір найбільшої і найменшої пенсії у Польщі

За даними ZUS, у Польщі багато людей, які отримують мізерні пенсії. У такій ситуації вони опинилися через незначний досвід роботи.

Що стосується найбільшої пенсії у країні, то, за словами професора Гертруди Устинської, директорки ZUS, її отримує чоловік з Мазовецького воєводства. Йому виплачують 29 тисяч злотих (близько 203 тисячі гривень). Щоб отримувати таку значну суму пенсії, чоловік працював протягом 59 років і 7 місяців.

До нього рекордний розмір пенсії платили жінці з Куявсько-Поромского воєводства. Вона працювала протягом 61 року і за це отримує 25,3 тисячі злотих (близько 177 тисяч гривень). На пенсію жінка вийшла у віці 80 років.

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