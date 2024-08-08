Унікальна можливість: в Google Maps можна подивитися, як виглядала Ейфелева вежа 100 років тому

У Google Maps з'явилася функція AR Experience. Тепер можна побачити, як виглядала Ейфелева вежа 100 років тому.

Це можна зробити за допомогою функції Google Maps AR Experience у застосунку. Як скористатися можливістю – далі у матеріалі!

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Якою була Ейфелева вежа 100 років тому?

У нещодавньому оновленні користувачі можуть отримати доступ до нової функції, натиснувши на іконку AR Experience і піднявши свій пристрій. Ця інноваційна функція Lens in Maps дозволяє користувачам переглядати історичні пам'ятки, долаючи розрив між минулим і сьогоденням.

Наприклад, користувачі можуть побачити Ейфелеву вежу такою, якою вона виглядала століття тому, демонструючи архітектурні проєкт, які так і не були реалізовані, включаючи тимчасові павільйони, побудовані для Всесвітньої виставки вздовж річки Сени. Щоб більше дізнатися про пам'ятки, у Google Maps з'явились інтерактивні інформативні картки.

Функцію можна спробувати з будь-якої точки світу за допомогою Street View,

– зазначають у компанії.

Розробники обіцяють, що зроблять таку саму функцію для Бастилії, Собору Паризької Богоматері та Палацу Тюїльрі.



Подивитися, який вигляд мала Ейфелева вежа 100 років тому, можна в Google Maps / Скриншот з застосунку

З метою покращення навігації та безпеки користувачів, Google Maps та Waze випустили значні оновлення. Тепер Карти Google дозволяють користувачам повідомляти про інциденти на дорогах, зокрема про камери контролю швидкості, перекриття доріг та поточні ремонти.

Тим часом у Waze з'явилася функція, яка чітко відображає камери, що фіксують різні порушення правил дорожнього руху. Ці вдосконалення мають на меті надати водіям повнішу інформацію під час навігації.

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