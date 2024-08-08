Это можно сделать с помощью функции Google Maps AR Experience в приложении. Как воспользоваться возможностью – далее в материале!

Читайте также В отелях Турции начинается тихая паника: лето-2025 будет для туризма кошмарным

Какой была Эйфелева башня 100 лет назад?

В недавнем обновлении пользователи могут получить доступ к новой функции, нажав на иконку AR Experience и подняв свое устройство. Эта инновационная функция Lens in Maps позволяет пользователям просматривать исторические достопримечательности, преодолевая разрыв между прошлым и настоящим.

Например, пользователи могут увидеть Эйфелеву башню такой, какой она выглядела столетие назад, демонстрируя архитектурные проекты, которые так и не были реализованы, включая временные павильоны, построенные для Всемирной выставки вдоль реки Сены. Чтобы больше узнать о достопримечательностях, в Google Maps появились интерактивные информативные карты.

Функцию можно попробовать из любой точки мира с помощью Street View,

– отмечают в компании.

Разработчики обещают, что сделают такую же функцию для Бастилии, Собора Парижской Богоматери и Дворца Тюильри.



Посмотреть, как выглядела Эйфелева башня 100 лет назад, можно в Google Maps / Скриншот из приложения

С целью улучшения навигации и безопасности пользователей, Google Maps и Waze выпустили значительные обновления. Теперь Карты Google позволяют пользователям сообщать об инцидентах на дорогах, в частности о камерах контроля скорости, перекрытие дорог и текущие ремонты.

Между тем в Waze появилась функция, которая четко отображает камеры, фиксирующие различные нарушения правил дорожного движения. Эти усовершенствования имеют целью предоставить водителям более полную информацию во время навигации.

Нередко за рубежом возникает потребность немедленно осуществить денежный перевод родным домой. Не каждый сервис, что есть сегодня на рынке, может гарантировать скорость отправки средств – иногда операция может длиться несколько дней. Но это не про TransferGo! С ним деньги поступят за мгновение.