Это можно сделать с помощью функции Google Maps AR Experience в приложении. Как воспользоваться возможностью – далее в материале!
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Какой была Эйфелева башня 100 лет назад?
В недавнем обновлении пользователи могут получить доступ к новой функции, нажав на иконку AR Experience и подняв свое устройство. Эта инновационная функция Lens in Maps позволяет пользователям просматривать исторические достопримечательности, преодолевая разрыв между прошлым и настоящим.
Например, пользователи могут увидеть Эйфелеву башню такой, какой она выглядела столетие назад, демонстрируя архитектурные проекты, которые так и не были реализованы, включая временные павильоны, построенные для Всемирной выставки вдоль реки Сены. Чтобы больше узнать о достопримечательностях, в Google Maps появились интерактивные информативные карты.
Функцию можно попробовать из любой точки мира с помощью Street View,
– отмечают в компании.
Разработчики обещают, что сделают такую же функцию для Бастилии, Собора Парижской Богоматери и Дворца Тюильри.
Посмотреть, как выглядела Эйфелева башня 100 лет назад, можно в Google Maps / Скриншот из приложения
С целью улучшения навигации и безопасности пользователей, Google Maps и Waze выпустили значительные обновления. Теперь Карты Google позволяют пользователям сообщать об инцидентах на дорогах, в частности о камерах контроля скорости, перекрытие дорог и текущие ремонты.
Между тем в Waze появилась функция, которая четко отображает камеры, фиксирующие различные нарушения правил дорожного движения. Эти усовершенствования имеют целью предоставить водителям более полную информацию во время навигации.