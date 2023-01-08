Якої популярної фрази варто уникати туристам в інших країнах – ви будете здивовані

Вирушаючи за кордон, у нас є переконання, що потрібно знати бодай англійську, і тоді непорозумінь не виникатиме. Втім, все ще залежить від того, в яку саме країну ви вирушаєте, адже де-не-де спілкування лише цією мовою навпаки відштовхне від вас.

Йдеться про неангломовні країни. Так, відома мандрівниця Саманта Браун розповіла, якої популярної фрази варто уникати в інших країнах.

Читайте також Найпопулярніші польські колядки: тексти та слова святкових пісень "Do you speak English?" варто уникати в неангломовних країнах Як дивно б це не було, але мовиться, напевне, чи не про найпопулярнішу фразу серед туристів усього світу – "Do you speak English?". Її треба уникати, наприклад, при першому зверненні до місцевих мешканців.

Одна фраза, якої вам, безумовно, варто уникати під час поїздки за кордон, це, як не дивно, – "Чи ви говорите англійською?". Раніше я ставила це питання весь час, і просто спостерігала, як людина, до якої я зверталася, робила незадоволене обличчя,

– підкреслює мандрівниця.

Вона додала, що, коли ви вітаєте когось цією фразою, то це може бути сприйнято або як виклик, або як образа.

Тож Саманта рекомендує туристам вивчити кілька важливих фраз мовою тієї країни, до якої їдете. Наприклад, "Добрий день", "Будь ласка", "Дякую" і "Я не говорю вашою мовою".

Так, зазначає Браун, місцеві жителі, зокрема завдяки акценту, точно зможуть зрозуміти, що ви немісцеві. Одночасно їм буде приємно, що ви намагаєтеся звертатися до них їхньою мовою з поваги. Вже після цього ви можете уточнити у них, чи говорять вони англійською або іншою мовою, якою володієте ви.

Мандрівниця гарантує, що тоді люди зроблять все можливе, щоб допомогти вам.