Какой популярной фразы следует избегать туристам в других странах – вы будете удивлены

Отправляясь за границу, у нас есть убеждение, что нужно знать хотя бы английский, и тогда недоразумений не возникнет. Впрочем, все еще зависит от того, в какую именно страну вы отправляетесь, ведь кое-где общение только на этом языке наоборот оттолкнет от вас.

Речь идет о неанглоязычных странах. Так, известная путешественница Саманта Браун рассказала, какой популярной фразы следует избегать в других странах.

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"Do you speak English?" следует избегать в неанглоязычных странах

Как странно бы это ни было, но говорится, наверное, чуть ли не о самой популярной фразе среди туристов всего мира – "Do you speak English?". Ее следует избегать, например, при первом обращении к местным жителям.

Одна фраза, которой вам, безусловно, следует избегать во время поездки за границу, это, как ни странно, – "Говорите ли вы по-английски?". Раньше я задавала этот вопрос все время, и просто наблюдала, как человек, к которому я обращалась, делал недовольное лицо,

– подчеркивает путешественница.

Она добавила, что когда вы приветствуете кого-то этой фразой, то это может быть воспринято либо как вызов, либо как оскорбление.

Поэтому Саманта рекомендует туристам изучить несколько важных фраз на языке той страны, в которую едете. Например, "Добрый день", "Пожалуйста", "Спасибо" и "Я не говорю на вашем языке".

Так, отмечает Браун, местные жители, в частности благодаря акценту, точно смогут понять, что вы неместные. Одновременно им будет приятно, что вы пытаетесь обращаться к ним на их языке из уважения. Уже после этого вы можете уточнить у них, говорят ли они на английском или другом языке, которым вы владеете.

Путешественница гарантирует, что тогда люди сделают все возможное, чтобы помочь вам.