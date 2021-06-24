У якому місті Європи найшвидше можна заробити на власне житло: рейтинг

Компанія Central Group провела дослідження, у якому визначила, через скільки часу мешканці європейських міст з середньостатистичними доходами можуть придбати власне житло. За основу була взята нерухомість загальною площею 70 квадратних метрів.
Згідно з результатами дослідження, найшвидше заробити на власне житло можуть мешканці окремих міст Австрії, Німеччини, Словаччини, Чехії та Польщі. Зазвичай є більше перспектив придбати власне помешкання за короткий проміжок часу, живучи та працюючи у столицях країн.
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За скільки років можна заробити на власне житло: рейтинг міст
|Рейтинг
|Місто
|Роки
|1.
|Варшава
|8,2
|2.
|Відень
|8,3
|3.
|Берлін
|8,7
|4.
|Мюнхен
|12,3
|5.
|Братислава
|12,5
Не ввійшла у рейтинг топ-5 столиця Чехії – Прага. Місто посіло шосте місце, і тут придбати власне житло можна через 14,9 років плідної праці.
До слова, ціни на квартири у Чехії довгий час зростали швидше, ніж рівень зарплат. З 2014 року ціни на нерухомість піднялись на 97%, а зарплати – лише на 32%.