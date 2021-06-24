Согласно результатам исследования, быстро заработать на собственное жилье могут жители отдельных городов Австрии, Германии, Словакии, Чехии и Польши. Обычно больше перспектив приобрести собственное жилье за короткий промежуток времени, живя и работая в столицах этих стран.

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За сколько лет можно заработать на собственное жилье: рейтинг городов

Рейтинг Город Года 1. Варшава 8,2 2. Вена 8,3 3. Берлин 8,7 4. Мюнхен 12,3 5. Братислава 12,5

Не вошла в рейтинг топ-5 столица Чехии – Прага. Город занял шестое место, и здесь приобрести собственное жилье можно через 14,9 лет беспрерывной работы.

К слову, цены на квартиры в Чехии долгое время росли быстрее, чем уровень зарплат. С 2014 года цены на недвижимость поднялись на 97%, а зарплаты – всего на 32%.