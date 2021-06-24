Согласно результатам исследования, быстро заработать на собственное жилье могут жители отдельных городов Австрии, Германии, Словакии, Чехии и Польши. Обычно больше перспектив приобрести собственное жилье за короткий промежуток времени, живя и работая в столицах этих стран.
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За сколько лет можно заработать на собственное жилье: рейтинг городов
|Рейтинг
|Город
|Года
|1.
|Варшава
|8,2
|2.
|Вена
|8,3
|3.
|Берлин
|8,7
|4.
|Мюнхен
|12,3
|5.
|Братислава
|12,5
Не вошла в рейтинг топ-5 столица Чехии – Прага. Город занял шестое место, и здесь приобрести собственное жилье можно через 14,9 лет беспрерывной работы.
К слову, цены на квартиры в Чехии долгое время росли быстрее, чем уровень зарплат. С 2014 года цены на недвижимость поднялись на 97%, а зарплаты – всего на 32%.