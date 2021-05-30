Який смартфон придбати у Польщі: гаджети до 1 000 злотих

Українці, які мешкають чи працюють у Польщі, часто купують техніку та електроніку у місцевих магазинах. Ціни на такі товари тут подекуди нижчі, ніж в Україні.

Та як не прогадати і обрати найкращу пропозицію у співвідношенні ціна – якість? Закордон 24 підібрав 5 найпопулярніших смартфонів, які у Польщі можна придбати менш ніж за 1 000 злотих.

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Oppo A91

Смартфон Oppo A91 сьогодні є одним із лідерів на ринку бюджетних пристроїв у світі. Головні його переваги – довготривалість роботи акумулятора, швидкий процесор, якісні фото та стильний дизайн екрану. Ціна такого гаджету у магазинах Польщі стартує від 849 злотих.

Ціна Oppo A91 у польських магазинах стартує від 849 злотих / Фото Notebookcheck

Huawei P40 Lite

Компанія Huawei випустила бюджетну модель P40 Lite доволі давно, однак смартфон дотепер не втрачає попиту та масово зникає з польських вітрин магазинів електроніки. Переваги пристрою – великий екран з діагоналлю 6,4 дюйма, два слоти для SIM-карт та велика місткість заряду акумулятора. Придбати гаджет у Польщі можна від 799 злотих.

Huawei P40 Lite не втрачає актуальності / Фото T3N

Apple Iphone 6S

Apple є однією з передових компаній на ринку сучасних технологій. Поки нові релізи коштують ледь не цілого статку, старішу модель гаджета, а саме 6S з 32 гігабайтами вбудованої пам'яті, віддані бренду "яблучники" можуть придбати у польських магазинах за 999 злотих.

Iphone 6S можна придбати за 999 злотих / Фото Apple

Samsung Galaxy M11

Ще одним гаджетовим гігантом на ринку є компанія Samsung. Смартфон моделі Galaxy М11 оснащений екраном з роздільною здатністю HD+, а основна камера на 13 мегапікселів дозволяє робити якісні та чіткі фото як вдень, так і вночі. Ціна телефону у Польщі – всього 599 злотих.

Samsung Galaxy M11 коштує всього 599 злотих / Фото MobileReview

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro є одним із бестселерів зі списку. Стильний дизайн, можливість швидкої зарядки акумулятора, а також камера з макрооб'єктивом – далеко не всі переваги цього пристрою. Придбати таку модель з базовою модифікацією у Польщі можна за 899 злотих.

Xiaomi Redmi Note Pro 8 є одним із бестселерів / Фото IXBET