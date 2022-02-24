Так, найпопулярнішою соцмережею в Польщі станом на січень 2022 року визнали фейсбук. Його мобільний додаток завантажили майже 26,63 мільйона людей.

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Рейтинг найпопулярніших соцмереж у Польщі

Фейсбук вже не вперше стає беззаперечним лідером цього рейтингу. Так, 88% людей, які користуються інтернетом, заходять у цю соцмережу. Це 9 з 10 користувачів світової павутини.

На другому місці опинився інстаграм. До слова, це ще одна соціальна платформа, яка, як фейсбук, належить до групи Meta. У січні поточного року вебверсія та додаток інстаграму зібрали 16 мільйонів відвідувачів у Польщі, що охопило приблизно 53% користувачів.

Замикає трійку лідерів тікток. Показник відвідування цієї соціальної мережі минулого місяця сягнув позначки 13,5 мільйона користувачів інтернету в Польщі.

Четверте місце в рейтингу належить твіттеру. Майже кожен третій користувач інтернету в Польщі в січні проводив у цій мережі по 46 хвилин.

Крім того, понад 8 мільйонів відвідувачів (27% від загальної кількості інтернет-користувачів) також зібрали пінтерест та ресурс blogspot.com. Не надто відстав від них і снепчат: його за перший місяць 2022 року відвідали близько 7,9 мільйона людей.

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