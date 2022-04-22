Українські біженці часто залишають свої машини у чеській столиці в заборонених місцях. І у певних випадках порушникам вдається уникнути покарання.

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Коли поліція Праги не може оштрафувати водіїв з України

Часто празька поліція бачить неправильно припарковані машини з українськими номерами, але нічого не може вдіяти без водія. Річ у тому, що наші автомобільні номери не внесені до єдиної європейської бази, а тому ідентифікувати власника автівки й виписати штраф неможливо. Єдиний вихід – чекати, поки водій повернеться, але марнувати час ніхто не хоче.

Інша справа, якщо українського водія спіймали, так би мовити, на гарячому. Ми говоримо про той випадок, коли поліція застала автолюбителя біля його власної машини, що припаркована у забороненому місці. Тоді у правопорушника є всі шанси отримати штраф. Одна, як показує практика, чеські поліціянти обходяться усним попередженням.



Парковка типу P+R у Празі / Фото ctidoma

Де у Празі можна паркуватися безкоштовно

Українські біженці, можуть безоплатно залишити свої машини на парковці P+R у районі Černý Most. Крім того, на підставі виданої річної візи громадяни України можуть оформити спеціальну картку для паркування, що дозволить зупинятися у "синій зоні" за місцем проживання.