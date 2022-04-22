Украинские беженцы часто оставляют свои машины в чешской столице в запретных местах. И в некоторых случаях нарушителям удается избежать наказания.

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Когда полиция Праги не может оштрафовать водителей из Украины

Часто пражская полиция видит неправильно припаркованные машины с украинскими номерами, но ничего не может сделать без водителя. Дело в том, что наши автомобильные номера не внесены в единую европейскую базу, поэтому идентифицировать владельца автомобиля и выписать штраф невозможно. Единственный выход – ждать, пока водитель вернется, но тратить время никто не хочет.

Другое дело, если украинского водителя поймали, так сказать, с поличным. Мы говорим о том случае, когда полиция застала автолюбителя возле его собственной машины, припаркованной в запрещенном месте. Тогда у правонарушителя есть все шансы получить штраф. Одна, как показывает практика, чешские полицейские обходятся устным предупреждением.



Парковка типа P+R в Праге / Фото ctidoma

Где в Праге можно парковаться бесплатно

Украинские беженцы могут безвозмездно оставить свои машины на парковке P+R в районе Černý Most. Кроме того, на основании выданной годовой визы граждане Украины могут оформить специальную карту для парковки, что позволит останавливаться в "синей зоне" по месту жительства.