Понад 70% всіх нелегальних трудових мігрантів у Польщі – українці. Решта походить переважно з Білорусі, Молдови, Грузії та Бангладешу.
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Де нелегалів найбільше
Українці, які приїжджають у Польщу, часто знаходять нелегальну роботу у різних галузях промисловості, таких як сфера послуг чи торгівля. Однак найбільше незаконних трудових мігрантів працюють у будівельній галузі – у цьому секторі польські правоохоронці масово фіксують грубі порушення.
У Вармінсько-Мазурському воєводстві тенденція така ж, як і в середньому по всій Польщі:
- 33% нелегалів працювали на будівництвах в Ольштинському повіті;
- 16% не працевлаштовувались офіційно у Нідзиці;
- 14% грубо порушували трудове законодавство в Елкському повіті;
- 8% нелегалів затримували у Дзялдовському та Голдапському повітах.
Додамо, що покарання для роботодавців, які нелегально наймають на роботу іноземців, є значно жорсткішими, ніж коли вони не працевлаштовують офіційно громадян Польщі.