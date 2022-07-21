З яких областей України найбільше жінок знайшли роботу у Польщі: цікава статистика

Будучи в Польщі ось уже кілька місяців, українські біженці стали активніше шукати роботу в сусідній країні. З яких областей України найбільше жінок працевлаштуватися за кордоном – читайте у нашому матеріалі.

З яких регіонів України найбільше біженок знайшли роботу в Польщі

За даними аналітичного центру Gremi Personal, від 24 лютого поточного року найбільше працевлаштованих жінок в Польщі, які виїхали за кордон через російсько-українську війну, зареєстровано з Дніпропетровщини. На цю область припадає 11,5% українок, яким вдалося знайти роботу. Серед лідерів також є Запорізька, Харківська, Донецька та Херсонська області.

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Аналіз проведений на основі даних щодо працевлаштування 2 387 жінок

Своєю чергою, внизу рейтингу опинилися Тернопільщина, Івано-Франківщина та Чернівецька область. З цих регіонів є найменше українок в Польщі, що працевлаштувалися.



Звідки приїхали українки, які працюють в Польщі / Фото Gremi Personal

У перші місяці війни українські жінки не виявляли високого інтересу до роботи. Більшість з них вважали, що їхнє перебування в Польщі буде тимчасовим, варто перечекати максимум місяць. Крім того, вони оговтувалися від стресу. Але на третьому місяці війни жінки почали цікавитися можливостями заробляти в Польщі,

– говорить директорка Департаменту рекрутації агенції працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

Вона також додала, що найчастіше шукають роботу жінки з тих регіонів, які активно обстрілюються російською армією, а також ті, хто втратив чоловіків чи майно в Україні.

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