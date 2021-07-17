Найбільш стрімко ціни на житло збільшувалися в Туреччині та Новій Зеландії. До першої сотні у списку також потрапила столиця України.
Корисна інформація Як зекономити у Польщі: дієві поради для українців
10 міст світу зі швидким зростанням цін на нерухомість
У деяких містах Туреччини ціни виросли вдвічі, а то й втричі. Цікаво, що Ізмір, який у 2020 році був на третьому місці, цього року став лідером рейтингу. А Анкара, яка займала четверту позицію, стала другою. Очевидно, що емігрантам, які живуть у Туреччині, зараз вигідно інвестувати у нерухомість.
Отже, найбільше ціни на нерухомість у 2021 році зросли у таких містах світу:
- Ізмір (Туреччина) – 33,9%;
- Анкара (Туреччина) – 30,3%;
- Веллінгтон (Нова Зеландія) – 30,1%;
- Стамбул (Туреччина) – 28,8%;
- Сеул (Південна Корея) – 26,1%;
- Галіфакс (Канада) – 22,5%;
- Москва (Росія) – 22,4%;
- Санкт-Петербург (Росія) – 22,1%;
- Гамільтон (Канада) – 20,9%;
- Фінікс (США) – 20%.
Київ у згаданому рейтингу посів 99 місце з ростом цін на 4,1%. Інші українські міста до переліку не потрапили.