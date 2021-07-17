Найбільш стрімко ціни на житло збільшувалися в Туреччині та Новій Зеландії. До першої сотні у списку також потрапила столиця України.

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10 міст світу зі швидким зростанням цін на нерухомість

У деяких містах Туреччини ціни виросли вдвічі, а то й втричі. Цікаво, що Ізмір, який у 2020 році був на третьому місці, цього року став лідером рейтингу. А Анкара, яка займала четверту позицію, стала другою. Очевидно, що емігрантам, які живуть у Туреччині, зараз вигідно інвестувати у нерухомість.

Отже, найбільше ціни на нерухомість у 2021 році зросли у таких містах світу:

Ізмір (Туреччина) – 33,9%; Анкара (Туреччина) – 30,3%; Веллінгтон (Нова Зеландія) – 30,1%; Стамбул (Туреччина) – 28,8%; Сеул (Південна Корея) – 26,1%; Галіфакс (Канада) – 22,5%; Москва (Росія) – 22,4%; Санкт-Петербург (Росія) – 22,1%; Гамільтон (Канада) – 20,9%; Фінікс (США) – 20%.

Київ у згаданому рейтингу посів 99 місце з ростом цін на 4,1%. Інші українські міста до переліку не потрапили.