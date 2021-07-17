Наиболее стремительно цены на жилье росли в Турции и Новой Зеландии. До первой сотни в списке также попала столица Украины.

Полезная информация Как сэкономить в Польше: полезные советы для украинцев

10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость

В некоторых городах Турции цены выросли вдвое, а то и втрое. Интересно, что Измир, который в 2020 году был на третьем месте, в этом году стал лидером рейтинга. А Анкара, которая занимала четвертую позицию, стала второй. Очевидно, что эмигрантам, которые живут в Турции, сейчас выгодно инвестировать в недвижимость.

Итак, больше всего цены на недвижимость в 2021 году выросли в таких городах мира:

Измир (Турция) – 33,9%; Анкара (Турция) – 30,3%; Веллингтон (Новая Зеландия) – 30,1%; Стамбул (Турция) – 28,8%; Сеул (Южная Корея) – 26,1%; Галифакс (Канада) – 22,5%; Москва (Россия) – 22,4%; Санкт-Петербург (Россия) – 22,1%; Гамильтон (Канада) – 20,9%; Финикс (США) – 20%.

Киев в упомянутом рейтинге занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали.