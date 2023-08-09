Свіжий рейтинг кращих міст для життя в Польщі: є несподіванки

Вийшов новий рейтинг найкращих польських міст для життя. Як не дивно, Варшава та Краків не потрапили до лідерів.

Експерти зібрали рейтинг 16 найкращих міст для життя в Польщі. У списку багато сюрпризів – популярні Варшава та Краків опинились далеко не в лідерах. Тож яке польське місто найкомфортніше для життя – дізнаєтесь далі.

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Де найкраще жити в Польщі

Під час підготовки цього рейтингу експерти визначили 6 головних критеріїв: рівень безробіття, розмір зарплати, доступність житла, медичне обслуговування, рівень злочинності та якість повітря. Кожне місто отримувало відповідні бали за ці показники.

Рейтинг кращих міст для життя в Польщі очолила столиця Великопольщі – Познань. За всіма переліченими категоріями місто потрапляло до першої десятки. Але ключову роль відіграли два фактори: низький рівень безробіття та високі зарплати. Також у Познані дуже помірні ціни на житло, тому все склалося і місто стало лідером рейтингу.

Друге місце у списку – за Катовіце. Тут досить доступне житло. Але у місті не найкращі показники якості повітря. На третій позиції – Ополе. Тут якраз навпаки, місто може похвалитися найкращою якістю повітря.

А от Варшава та Краків, хоч і перемагають за економічними показниками (високі зарплати та низький рівень безробіття), але через екстремальні ціни на житло і не кращу якість повітря опустились доволі низько в рейтингу.

Отже, найкращі польські міста для життя:

Познань; Катовіце; Ополе; Вроцлав; Ольштин; Бидгощ; Гожув-Велькопольський; Жешув; Лодзь; Люблін; Краків; Гданськ; Щецин; Варшава; Кельці; Білосток.