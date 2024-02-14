Туристичний збір у 2024: де та стільки українцям доведеться заплатити у Європі

Щороку мільйони мандрівників відвідують найпопулярніші локації світу. Місцеві жителі намагаються стабілізувати потік людей й допомогти економіці країни, тому запроваджують туристичний збір.

Станом на 2024 рік заплатити туристичний збір доведеться у більшості країн світу. Водночас варто зауважити, що ціни – доволі демократичні.

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Іспанія – Барселона

Упродовж останніх років Барселона стала одним з найулюбленіших для туристів міст. Водночас місцеві жителі не завжди у захваті від такої популярності. Туристичний збір у місті запровадили ще у 2012 році. Тим часом у 2023 – 2024 роках його підвищують у декілька етапів. Вже з 1 квітня 2024 року платити доведеться 3,25 євро.

Австрія

Мандрівники на території країни змушені платити за ночівлю у готелях. Сума залежить від того, у якому регіоні перебувають мандрівники. Наприклад, у дуже популярних Відні й Зальцбурзі доведеться додатково сплатити понад 3% від готельного рахунку.

Бельгія

Туристів, які хочуть побувати у Бельгії, також попереджують, що доведеться додатково платити за ночівлю у готелі. Наприклад, у Брюгге діє тариф за номер. Тим часом те, який податок мандрівник заплатить за ніч у Брюсселі, залежить від рейтингу готелю. Середня сума податку – 7,5 євро.

Чехія – Прага

Одна з найдемократичніших країн у плані туристичного збору. Платити доведеться лише за перебування у Празі та й то небагато: менше євро. Не діє для людей до 18 років.

Німеччина

У великих містах Німеччини є так званий "податок на ліжко". Зокрема, у Франкфурті, Берліні й Гамбурзі він становить приблизно 5% від рахунку у готелі.

Угорщина – Будапешт

Туристичний податок діє лише у Будапешті. Мандрівники, які завітали до угорської столиці, мають сплачувати додаткові 4% від вартості номера.

Нідерланди – Амстердам

Місто випередило своїх сусідів й запровадило наразі найбільший туристичний податок у Європі. З 2024 року він становитиме 12,5% від вартості готельного номера.