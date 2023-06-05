На яких курортах Європи ви ризикуєте захворіти: 4 популярних напрямки

У Європі є як мінімум 4 дуже популярних туристичних напрямки, де мандрівники можуть підхопити неприємні захворювання: розлади шлунку та отруєння. До антирейтингу увійшли топові локації в Іспанії та Франції.

Свіже дослідження показало, що під час відпустки туристи ризикують захворіти навіть у дуже популярних містах. Видання проаналізувало 2,4 мільйона повідомлень на онлайн-форумах, де мандрівники обговорювали свій досвід, коли хворіли у відпустці. Несподівано до списку потрапили 4 надзвичайно популярні локації у Франції, Іспанії та Болгарії. Отже, які курорти потрапили до антирейтингу – дізнаєтесь далі.

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Популярні курорти, де ви ризикуєте захворіти

Бенідорм і Тенеріфе (Іспанія)

Високо у списку піднялися одразу два топові іспанські курорти – Бенідорм і Тенеріфе. Так, Бенідорм посів 17 місце в антирейтингу: експерти знайшли 2 323 повідомлення на форумах від туристів, які занедужали в місті. Це пов'язано з тим, що вода у водогоні Бенідорма вважається непридатною до вживання. Тому іноземцям категорично не рекомендують пити її, щоб не отруїтися і не зіпсувати собі відпочинок.

Що стосується Тенеріфе, курорт на 25 місці антирейтингу міст, де можна захворіти у відпустці. Тут мандрівники скаржилися на хвороби 1 700 разів. Водопровідну воду тут також краще не пити, рекомендують убезпечитись і купувати тільки бутильовану. Це застрахує вас від можливих гастроінфекцій та розладів.

Пляж на курорті Бенідорм / Фото Unsplash

Сонячний берег (Болгарія)

Ще один напрямок, де краще пильно стежити за якістю продуктів та води – Сонячний берег, курорт у Болгарії. На форумах туристи ділилися, що доволі часто страждали на розлади шлунку та отруєння через харчові продукти – про це написали 470 постів. Тому тут також краще пити воду лише з пляшок і харчуватися в перевірених та надійних місцях. Курорт посідає 22 позицію в антирейтингу.

Париж (Франція)

Мабуть найбільше здивування у списку – Париж. Туристи, які відвідують найромантичніше місто Франції, скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Міська вода вважається безпечною для вживання, але експерти радять не ризикувати. Тому столиця Франції опинилась на 24 місці антирейтингу міст, де часто нездужають мандрівники.

Кафе в центрі Парижа / Фото Unsplash

Бачимо, що навіть популярні туристичні напрямки не можуть гарантувати абсолютну безпеку для вашого здоров'я. Ніхто не може бути на 100% застрахованим від ризику занедужати у поїздці. Але перш за все, за своє здоров'я відповідальні ми самі. Тому запам'ятайте ці поради, перш ніж вирушати на один із цих популярних європейських курортів.