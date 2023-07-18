Польща виявилася однією з найдешевших країн Європи: де жити найдорожче

International Monetary Fund (IMF) випустив новий звіт, в якому порівнює ціни на життя в різних країнах. За основу взяли прожитковий мінімум у США.

За рівнем інфляції у всьому ЄС Польщу випереджає лише Угорщина. Проте, ціни на товари та послуги в країні залишаються низькими порівняно із Західною Європою та найбагатшими країнами світу.

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42% від середньої у США – такий був рівень цін у Польщі минулого року за останніми оцінками Міжнародного валютного фонду. Це означає, що ціни в Польщі в середньому на 58% нижчі, ніж у найбільшій економіці світу.

Згідно з прогнозами, цього року рівень польських цін трохи наблизиться до рівня цін у США, і становитиме 44% від рівня США, а 2028 року досягне 48%.

Де жити найдешевше, а в яких країнах найдорожче?

Найдорожчою країною світу виявилася Норвегія – там ціни на все вищі на 36% порівняно зі Штатами. Далі у списку: Барбадос, Маршаллові острови, Південний Судан та Ісландія.

Найдешевша країна у світі – Таджикистан. За нею – М'янма, Іран, Лаос та Шрі-Ланка.

У Євросоюзі серед топу бюджетних:

Угорщина,

Румунія,

Польща.

У Європі також Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина та балканські країни.

Що у Польщі дешевше, ніж в інших країнах ЄС?

Насамперед вартість утримання житла та автомобілів, тобто: квартплата, вода, каналізація, електрика, газ, бензин та пальне. Все це на 56,2% дешевше, ніж у середньому по ЄС. За 5 місяців Польща наблизилася до середнього показника ЄС на 3,8%.

Які ціни у Польщі / Фото UnSplash

На скорочення різниці вплинули переважно ціни на електроенергію, газ та автомобільне паливо, які в Польщі з початку року зросли на 10%, а в ЄС знизилися на 6,9%. Медичні послуги в Польщі, як і раніше, більш ніж на 50% дешевші, ніж у середньому по ЄС.

Щодо продуктів, то найдешевшим порівняно з ЄС є м'ясо, яке коштує в середньому на 34,3% менше. Також дешевше хліб (на 26,7%), фрукти та овочі (на 25,2%), а також алкоголь та тютюн (на 26%).

Ціни на житло в Польщі нижчі на 49,4%. За останні 10 років, найшвидше наближалися польські ціни до цін у ЄС на: меблі (+19,6% до 79,7% від середнього рівня ЄС), рибу (+18,9% до 87,6% від середньої по ЄС), фрукти та овочі (на 15,9% до 72,2%).