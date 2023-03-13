Не автоматично: в яких країнах українцям потрібно продовжувати тимчасовий захист

У новому звіті Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) виявлено, що Директива про тимчасовий захист мала позитивний вплив на країни для ефективного управління потоком прибулих з України, оскільки понад 4 мільйони осіб отримали негайний захист.

Тож країни ЄС продовжать надавати прихисток українцям і в 2023 році. Розповідаємо, у який спосіб це відбуватиметься.

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У звіті йдеться про те, що одними з найважливіших результатів стала тісна співпраця країн у питаннях приймання українців. Наприклад, держави ЄС, які межують з Україною – Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща – стали єдиними пунктами обслуговування, де реєструвалися особи, які шукають тимчасового захисту.

Декілька країн тісно співпрацювали з регіональними та місцевими органами влади, щоб керувати приймальними можливостями на другій лінії, тоді як НУО координували роботу з національним урядом і мали змогу отримати доступ до навчальних послуг EUAA.

Крім того, активувавши Директиву про тимчасовий захист, кілька держав-членів продемонстрували відкритість до цифровізації, наприклад Польща та Литва, запровадивши цифрові сертифікати, що дозволило полегшити продовження терміну дії та зменшити витрати.

Які країни автоматично продовжать захист, а в яких це треба зробити самостійно

Багато країн автоматично продовжать термін дії посвідки на проживання ще на рік до 4 березня 2024 року. Такий анонс зробили:

Австрія;

Норвегія;

Фінляндія;

Бельгія;

Словаччина.

З іншого боку, у деяких країнах, як-от Чехія, Естонія, Франція, Ісландія, Швеція та Мальта, громадяни України та ті, хто підпадає під дію Директиви про тимчасовий захист, повинні записатися на прийом для продовження тимчасового захисту.

Зазначається, що більшість українських отримувачів тимчасового захисту були розміщені у Німеччині, Польщі, Чехії, Італії та Іспанії. У Єврокомісії наголосили, що залежно від ситуації захист для українців може бути додатково продовжений до 2025 року.

У Єврокомісії наголосили, що залежно від ситуації захист для українців може бути додатково продовжений до 2025 року.