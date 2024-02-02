В большинстве европейских стран и в США чаевые воспринимают абсолютно нормально. Однако есть на карте три страны, где за них могут обидеться.

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К слову, это – идеальный вариант путешествия для тех, кто не любит оставлять чаевые в кафе и ресторанах.

В каких странах не стоит оставлять чаевые

Япония.

Местный сервис заслуживает всех возможных комплиментов.

Японцы очень гордятся своей работой и стараются только повышать стандарты качества при предоставлении услуг. Без сомнения, местным официантам и официанткам – очень приятно, когда их работу замечают и ценят. В то же время чаевые – скорее обидят, чем порадуют. Потому что это вроде бы будет означать, что работодатели не осознают важности своих работников и плохо платят.

Китай.

Здесь иммунитет к чаевым выработался путем запрета. Долгое время такая благодарность на территории страны классифицировалась как взятка. Поэтому попытку дать им чаевые, местные жители воспринимают как личное оскорбление. Кстати, в Китае это касается не только официантов и официанток. От чаевых также возмущенно откажутся гостиничные работники.

Южная Корея.

На территории страны чаевые также воспринимают как оскорбление. Поэтому не стоит удивляться, если от них вежливо, но категорически откажутся. А вот искреннему "спасибо" будут рады.