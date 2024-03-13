У ЄС понад 4 мільйони українців: куди їдуть найбільше біженців, а звідки масово виїжджають

Наразі в Європейському Союзі 4,3 мільйона українців користуються тимчасовим захистом. Однак кількість осіб з таким статусом знижується.

Євростат проаналізував дані, й визначив до яких країн їдуть найбільше біженців, а звідки масово виїжджають.

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Українські біженці в ЄС

За останніми даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користувалися 4 303 115 біженців з України. За січень кількість людей з України із тимчасовим захистом у ЄС знизилася на 9 100 осіб.

Найбільше українських біженців на 31 січня приймали наступні країни:

Німеччина (1 270 150 осіб, 29,5% від загальної кількості у ЄС);

Польща (951 560; 22,1%);

Чехія (381 190; 8,9%).

За місяць до Німеччини прибуло +18 905, Чехії – +8 155 та до Іспанії (+2 830; + 1,5%).

Водночас у січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:

Італії (-18 125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3 235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; - 0,3%);

Люксембурзі (-10; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%.

З яких країн масово виїжджають біженці / Фото ANP

На що біженці витрачають гроші у Європі?

За даними ООН, за кордоном наразі перебувають понад 6 мільйонів українських біженців. Більшість з них перебувають у країнах Європи.

Більшість витрат – життєво необхідні. Зокрема, найчастіше люди витрачають гроші на продукти у європейських супермаркетах та крамницях.