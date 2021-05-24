Згідно з даними, українські заробітчани, які працюють у Польщі на виробництві та на логістичних складах, отримують від 18,5 до 30 тисяч гривень зарплати. На високих посадах сума зазвичай ще вища.

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На виробництві українці заробляють від 2,5 до 4 тисяч злотих щомісяця (18,5 – 30 тисяч гривень) у залежності від робочого графіку. Відтак, існує можливість працювати по 8 або по 12 годин щодня.

Такі ж зарплати на логістичних складах, де погодинна ставка складає від 13,8 до 14,5 злотого. Схожа ситуація і на підприємствах харчової промисловості.

При цьому висококваліфіковані робітники отримують в середньому від 3,5 до 4,5 тисяч злотих, що у гривнях становить близько 26 – 33 тисяч щомісяця.

Нагадаємо, що у 2021 році мінімальна погодинна ставка у Польщі зросла до 13,78 злотих нетто (сума, яку людина отримує чистими після вирахування всіх податків). Таким чином, цьогоріч зарплати автоматично збільшились на 300 злотих щомісяця.