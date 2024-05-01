Вечірка на Санторині й атмосфера Балі: які тревел-тренди диктує літо 2024

Літо 2024 року нагадуватиме пляжну вечірку. Нарешті можна остаточно забути про всі обмеження через пандемію коронавіруса й відпочити на повну. Тревел-експерти вже назвали головні тренди сезону.

Влітку 2024 року туристи полюватимуть за яскравими враженнями. Запити на пригодницький туризм зросли фактично на 50%. Людям потрібно ще більше адреналіну.

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Також туристів дуже цікавлять різноманітні таємниці та загадки. Місця сповнені магії, чарівності та див з року в рік не втрачають своєї актуальності. Кожен з сучасних мандрівників хоче відчути себе Одіссеєм, який бачить незвідане та переживає події, гідні легенд.

Окрім того, молодь як і раніше закохана у дорожні історії. Довго подорожувати автівкою з друзями, зупинятися на кемпінгах, вечеряти при світлі зірок, ночувати у наметах та досліджувати нові маршрути.



Подорожі у трейлерах не втрачають актуальності / Unsplash

Що найбільше цікавитиме мандрівників влітку 2024:

лондонський спосіб життя;

південноафриканська їжа;

вечірка на Санторині;

нічне життя Гоа;

літо в Бразилії;

атмосфера Балі;

історія М'янми;

сільська Індія;

культура Сінгапуру.

Варто зауважити, що бронювати готелі та квитки для літньої відпустки потрібно вже. За словами тревел-експертів, зараз навіть трішки вже запізно. "Золотий час" для планування літньої мандрівки був у березні-квітні. Однак якщо ще плануєте відпочивати, зволікати з бронюванням помешкання та квитків точно не варто.