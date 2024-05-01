Вечірка на Санторині й атмосфера Балі: які тревел-тренди диктує літо 2024
Джерело:Pinterest
Літо 2024 року нагадуватиме пляжну вечірку. Нарешті можна остаточно забути про всі обмеження через пандемію коронавіруса й відпочити на повну. Тревел-експерти вже назвали головні тренди сезону.
Влітку 2024 року туристи полюватимуть за яскравими враженнями. Запити на пригодницький туризм зросли фактично на 50%. Людям потрібно ще більше адреналіну.
Зверніть увагу "Забирайтеся додому": які туристичні напрямки взагалі не хочуть бачити туристів влітку 2024
Також туристів дуже цікавлять різноманітні таємниці та загадки. Місця сповнені магії, чарівності та див з року в рік не втрачають своєї актуальності. Кожен з сучасних мандрівників хоче відчути себе Одіссеєм, який бачить незвідане та переживає події, гідні легенд.
Окрім того, молодь як і раніше закохана у дорожні історії. Довго подорожувати автівкою з друзями, зупинятися на кемпінгах, вечеряти при світлі зірок, ночувати у наметах та досліджувати нові маршрути.
Подорожі у трейлерах не втрачають актуальності / Unsplash
Що найбільше цікавитиме мандрівників влітку 2024:
- лондонський спосіб життя;
- південноафриканська їжа;
- вечірка на Санторині;
- нічне життя Гоа;
- літо в Бразилії;
- атмосфера Балі;
- історія М'янми;
- сільська Індія;
- культура Сінгапуру.
Варто зауважити, що бронювати готелі та квитки для літньої відпустки потрібно вже. За словами тревел-експертів, зараз навіть трішки вже запізно. "Золотий час" для планування літньої мандрівки був у березні-квітні. Однак якщо ще плануєте відпочивати, зволікати з бронюванням помешкання та квитків точно не варто.