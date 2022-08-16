Від 100 до 1500 злотих: штрафи, що передбачені за невідповідність автомобільного номера в Польщі

Прикрашати, заклеювати та навіть знімати номерні знаки в Польщі – поширене явище. А деякі водії сприймали табличку як аксесуар. Так тривало доти, доки штрафи не зросли у кілька разів.

Так, причиною такого легковажного відношення щодо номерних автомобільних знаків був символічний штраф у 100 злотих. Однак з 1 січня 2022 року покарання за невідповідність стану номера зросло у 5 разів, а в деяких випадках – в 10 – 15 разів.

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Які штрафи передбачені за невідповідність номерного знака на авто

Польські законодавці вирішили жорстко боротися з безладом на дорогах і посилили покарання за порушення певних законів. Ось уже понад пів року діють збільшені штрафи за:

Брудні номерні знаки – 100 злотих (якщо номер забруднений до такої міри, що важко чи неможливо його прочитати).

(якщо номер забруднений до такої міри, що важко чи неможливо його прочитати). Неправильні номерні знаки – 300 злотих.

Закриття або "прикрашання" номерних знаків таким чином, що їх неможливо прочитати – 500 злотих.

Відсутність номерного знаку – 1500 злотих.

За кермування незареєстрованим транспортним засобом передбачений штраф у розмірі 1500 злотих.

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