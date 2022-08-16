Так, причиной столь легкомысленного отношения к номерным автомобильным знакам был символический штраф в 100 злотых. Однако с 1 января 2022 года наказание за несоответственное состояния номера возросло в 5 раз, а в некоторых случаях – в 10 – 15 раз.

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Какие штрафы предусмотрены за несоответствие номерного знака на авто

Польские законодатели решили жестко бороться с беспорядком на дорогах и ужесточили наказание за нарушение определенных законов. Вот уже более полугода действуют увеличенные штрафы за:

Грязные номерные знаки – 100 злотых (если номер загрязнен до такой степени, что трудно или невозможно его прочесть).

Неправильные номерные знаки – 300 злотых.

Закрытие или "украшение" номерных знаков таким образом, что их невозможно прочесть – 500 злотых.

Отсутствие номерного знака – 1500 злотых.

За управление незарегистрированным транспортным средством предусмотрен штраф в размере 1500 злотых.