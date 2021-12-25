Які різдвяні пісні співають і в Польщі, і в Україні: цікава добірка

Без традиційних різдвяних пісень важко уявити зимові свята. Співи сприймаються як данина традиціям. Цікаво, що деякі святкові композиції можна послухати кількома мовами. Пропонуємо перелік пісень, які однаково гарно звучать як українською, так і польською.

У добірці представлені як колядки, так і пісні, які отримали міжнародне визнання, тому були перекладені багатьма мовами. Тексти цих пісень добре відомі жителям України та Польщі.

Цікаво Справжня зимова казка: як святкують Різдво та Новий рік у Польщі

Різдвяні пісні, які співають і в Польщі, і в Україні

"Щедрик"

Композиція Миколи Леонтовича, яка стала відомою на весь світ як Carol of the Bells, є справжньою гордістю України. Не дивно, що переспівати її спробували й в Польщі.

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"Тиха ніч"

Колядка "Тиха ніч" є однією з найпопулярніших в Україні. Але походження у неї не українське, а австрійське. Колядка походить від австрійської різдвяної пісні Stille Nacht! Heilige Nacht!, яка підкорила світ понад 200 років тому. Її виконують у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Америці та навіть у Кореї. В Польщі, до речі, колядка не менш популярна, ніж в Україні.

"Тиха ніч" українською: дивіться відео

"Тиха ніч" польською: дивіться відео

"У Вифлеємі днесь Марія"

Популярна у Польщі колядка Przybieżeli do Betlejem стала добре відомою в Україні. Її знають під назвою "У Вифлеємі днесь Марія".

"У Вифлеємі днесь Марія" українською: дивіться відео

"У Вифлеємі днесь Марія" польською: дивіться відео

"Небо і земля нині торжествують"

Українську колядку "Небо і земля нині торжествують" також виконують на зимові свята у Польщі. У сусідній країні вона знана під назвою Dzisiaj w Betlejem.

"Небо і земля нині торжествують" українською: дивіться відео

"Небо і земля нині торжествують" польською: дивіться відео

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Динамічна, доброзичлива, позитивна українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю" чудово передає обряди та звичаї, пов'язані з новорічно-різдвяними піснями. У Польщі цю колядку також залюбки співають.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" українською: дивіться відео

"Добрий вечір тобі, пане господарю" польською: дивіться відео

Jingle Bells

Одну з найпопулярніших різдвяних американських пісень переклали багатьма мовами світу. Здобула славу композиція також в Польщі та Україні.

Jingle Bells українською: дивіться відео

Jingle Bells польською: дивіться відео

Last Christmas

З усіх різдвяних пісень на Last Christmas створено чи не найбільшу кількість переспівів. У польській версії композиція звучить як Kolęda dwóch serc.

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Last Christmas польською: дивіться відео