Какие рождественские песни поют и в Польше, и в Украине: интересная подборка

Без традиционных рождественских песен сложно представить зимние праздники. Пение воспринимается как дань традициям. Интересно, что некоторые праздничные композиции можно послушать на нескольких языках. Предлагаем перечень песен, которые одинаково хорошо звучат как на украинском, так и на польском.

В подборке представлены как колядки, так и песни, получившие международное признание, которые поэтому были переведены на многие языки. Тексты песен хорошо известны жителям Украины и Польши.

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Рождественские песни, которые поют и в Польше, и в Украине

"Щедрик"

Композиция Николая Леонтовича, ставшая известной на весь мир как Carol of the Bells, является настоящей гордостью Украины. Неудивительно, что перепеть ее попробовали и в Польше.

"Щедрик" на украинском: смотрите видео

"Щедрик" на польском: смотрите видео

"Тиха ніч"

Колядка "Тихая ніч" – одна из самых популярных в Украине. Но происхождение у нее не украинское, а австрийское. Колядка происходит от австрийской рождественской песни Stille Nacht! Heilige Nacht!, покорившей мир более 200 лет назад. Ее выполняют в Германии, Франции, Испании, Италии, Америке и даже в Корее. В Польше, кстати, колядка не менее популярна, чем в Украине.

"Тиха ніч" на украинском: смотрите видео

"Тиха ніч" на польском: смотрите видео

"У Вифлеємі днесь Марія"

Популярная в Польше колядка Przybieżeli do Betlejem стала хорошо известна в Украине. Ее знают под названием "У Вифлеємі днесь Марія".

"У Вифлеємі днесь Марія" на украинском: смотрите видео

"У Вифлеємі днесь Марія" на польском: смотрите видео

"Небо і земля нині торжествують"

Украинскую колядку "Небо и земля нині торжествуют" также исполняют на зимние праздники в Польше. В соседней стране она известна под названием Dzisiaj w Betlejem.

"Небо і земля нині торжествують" на украинском: смотрите видео

"Небо і земля нині торжествують" на польском: смотрите видео

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Динамическая, дружелюбная, позитивная украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю" прекрасно передает обряды и обычаи, связанные с новогодними рождественскими песнями. В Польше эту колядку тоже охотно поют.

"Добрий вечір тобі, пане господарю" на украинском: смотрите видео

"Добрий вечір тобі, пане господарю" на польском: смотрите видео

Jingle Bells

Одну из самых популярных рождественских американских песен перевели на многие языки мира. Прославилась композиция также в Польше и Украине.

Jingle Bells на украинском: смотрите видео

Jingle Bells на польском: смотрите видео

Last Christmas

Из всех рождественских песен на Last Christmas создано едва ли не самое большое количество каверов. В польской версии композиция звучит как Kolęda dwóch serc.

Last Christmas на украинском: смотрите видео

Last Christmas на польском: смотрите видео