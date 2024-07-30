Зміна правил: як українцям в Польщі не втратити статус PESEL UKR

У Польщі значна кількість громадян України легально проживає на підставі статусу тимчасового захисту. Нещодавно його було продовжено до 30 вересня 2025 року.

Статус підтверджується номером PESEL UKR, який можуть анулювати при виїзді з країни. Що робити, щоб не втратити статус UKR та як його можна відновити – читайте далі у матеріалі.

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Які правила отримання номера PESEL UKR?

На статус тимчасового захисту мають право громадяни України, які прибули на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і заявили про намір залишитися у цій країні.

У Прикордонній службі Польщі звертають увагу, що з 1 липня діють такі правила для оформлення:

Після прибуття до Польщі особи зобов'язані з'явитися до муніципального органу влади з дійсним проїзним документом, щоб подати заяву на отримання номера PESEL та статусу UKR.

Номери PESEL, присвоєні до 1 липня 2024 року без статусу UKR, тепер отримають статус UKR за заявою. Ця важлива інформація буде внесена до центрального реєстру даних будь-яким муніципальним органом.

Особи з наявним номером PESEL, які підтвердили свою особу за допомогою документа, відмінного від проїзного документа, тепер зобов'язані протягом 60 днів відвідати місцевий муніципалітет, щоб підтвердити свою особу за допомогою дійсного проїзного документа, наприклад, закордонного паспорта.

Що робити при перетині кордону, щоб не втратити статус UKR?

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Прикордонна служба Польщі роз'яснила, що особи, які в'їжджають до країни без належної реєстрації під час прикордонного контролю у зв'язку з військовими діями або через неконтрольований кордон, повинні звернутися за допомогою до місцевих органів влади, щоб відновити свій статус біженця.

Влада гміни реєструє дані, щоб перепризначити статус UKR. Якщо людина підтвердить, що її перебування за межами Польщі не тривало понад 30 днів або не було інших обставин, які б виправдовували втрату статусу UKR, то влада відновить його.

Особи, які бажають в'їхати до Польщі, повинні мати електронний документ від Diia.pl. Цей документ, пред'явлений разом з дійсним проїзним документом, надає українцям можливість багаторазового перетину кордону без необхідності отримання візи. Відсутність цього електронного документа може призвести до втрати статусу українця.