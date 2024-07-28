Таку пропозицію озвучив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн в інтерв'ю. Він пропонує скасувати фінансову підтримку українським біженцям, які не працюють офіційно.

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У Німеччині запропонували позбавити деяких українців соцдопомоги

Як пояснює генсек опозиційної партії, у Німеччині "шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати". Тож він вважає, що держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.

Зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу,

– заявив Ліннеманн.

На його думку, Німеччині потрібні зміни у політиці. Він зазначив, що хоче "справедливої системи соціальної підтримки", а поточний базовий дохід нібито, за його словами, несправедливий.

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50 відсотків українців працюють, а в Німеччині - лише 25 відсотків. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу", – запевнив він.

За його словами, українці захищають свободу німців, але при цьому він вважає, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, до яких належить й працевлаштування.

До слова, у Німеччині Центри зайнятості хочуть отримати право пропонувати роботу у радіусі 50 кілометрів від того місця, де мешкає біженець чи біженка. Йдеться про приблизно 3 години на дорогу, якщо робочий день триватиме понад 6 годин.