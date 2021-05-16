Які права та обов'язки мають трудові мігранти з України

Трудова міграція сьогодні є поширеним явищем. Відтак, важливо знати, які права держава гарантує трудовим мігрантам та які податки й збори повинні сплачувати заробітчани.

Для початку, з'ясуймо, хто вважається трудовим мігрантом. Законодавство України, а саме стаття 1 Закону України "Про зовнішню трудову міграцію" визначає трудового мігранта як громадянина України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави.

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Права трудових мігрантів

Трудові мігранти з України мають права на: належні умови праці, винагороду, соціальний захист та відпочинок. Перелічені права регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, що ратифіковані Україною. Це, зокрема, договори в межах ООН та Міжнародної організації праці, а також двосторонні угоди між урядами двох держав про взаємне працевлаштування громадян.

Похідним від права на працю є право на пенсійне забезпечення. В Україні воно гарантується законами, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення та міжнародними договорами у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" визначають, що громадяни України, які тривалий час проживають або працюють за межами України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Трудові мігранти мають права на: належні умови праці, винагороду, соціальний захист та відпочинок / Фото Unsplash

Трудові мігранти також мають право на визнання здобутої за кордоном освіти та навіть на підтвердження результатів неформального професійного навчання. А також право утворювати за кордоном громадські об'єднання.

Що важливо, трудові мігранти й члени їхніх сімей мають право на отримання від органів Державної міграційної служби України інформації про:

правила виїзду та працевлаштування за кордоном;

умови міжнародних договорів України, які стосуються трудової міграції;

ризики потрапляння в ситуації, що пов'язані з торгівлею людьми;

будь-які дані, що підвищують рівень обізнаності громадян з питань працевлаштування за кордоном згідно з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Обов'язки трудових мігрантів

Трудові мігранти можуть отримати повну консультацію про свої права. Держава гарантує їм консульське сприяння через закордонні дипломатичні установи України.

Трудові мігранти повинні сплачувати податки з доходів, отриманих за кордоном. Податковий кодекс України передбачає норми, що мають на меті запобігти подвійному оподаткуванню доходів заробітчан. Лише військовий збір у розмірі 1,5% з доходів треба сплачувати незалежно від того, чи були стягнені податки за кордоном, чи ні.

Особи, які отримують іноземні доходи, також зобов'язані включити суму цих доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за результатами звітного періоду.

Слід звернути увагу й на обов'язок сплати податків і зборів на майно, розташоване на території України, яке належить трудовому мігранту.

Трудові мігранти повинні сплачувати податки з доходів, отриманих за кордоном / Фото Unsplash