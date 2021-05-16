Для начала, разберемся, кто считается трудовым мигрантом. Законодательство Украины, а именно статья 1 Закона Украины "О внешней трудовой миграции" определяет трудового мигранта как гражданина Украины, который осуществлял, осуществляет или будет осуществлять оплачиваемую деятельность в государстве пребывания, не запрещенную законодательством этого государства.
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Права трудовых мигрантов
Трудовые мигранты из Украины имеют права на: надлежащие условия труда, вознаграждение, социальную защиту и отдых. Перечисленные права регулируются законодательством государства пребывания и международными договорами Украины, которые ратифицированы Украиной. Это, в частности, договоры в рамках ООН и Международной организации труда, а также двусторонние соглашения между правительствами двух государств о взаимном трудоустройстве граждан.
Производным от права на труд является право на пенсионное обеспечение. В Украине оно гарантируется законами, которыми устанавливаются условия пенсионного обеспечения и международными договорами в области пенсионного обеспечения. В частности, Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" определяют, что граждане Украины, которые длительное время проживают или работают за пределами Украины, имеют право на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Трудовые мигранты имеют права на: надлежащие условия труда, вознаграждение, социальную защиту и отдых / Фото Unsplash
Трудовые мигранты также имеют право на признание полученного за рубежом образования и даже на подтверждение результатов неформального профессионального обучения. А также право создавать за рубежом общественные объединения.
Что важно, трудовые мигранты и члены их семей имеют право на получение от органов Государственной миграционной службы Украины информации о:
- правилах выезда и трудоустройства за рубежом;
- условиях международных договоров Украины, касающихся трудовой миграции;
- рисках попадания в ситуации, связанные с торговлей людьми;
- любых данных, повышающих уровень осведомленности граждан по вопросам трудоустройства за рубежом в соответствии с требованиями Законам Украины "О доступе к публичной информации".
Обязанности трудовых мигрантов
Трудовые мигранты должны платить налоги с доходов, полученных за рубежом. Налоговый кодекс Украины предусматривает нормы, чтоб предотвратить двойное налогообложение доходов работников. Только военный сбор в размере 1,5% с доходов нужно платить независимо от того, были взысканы налоги за рубежом, или нет.
Лица, получающие иностранные доходы, также обязаны включить сумму этих доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного периода.
Следует обратить внимание и на обязанность уплаты налогов и сборов на имущество, расположенное на территории Украины, которое принадлежит трудовому мигранту.
Трудовые мигранты должны платить налоги с доходов, полученных за рубежом / Фото Unsplash