Які помилки найчастіше роблять іноземці при заповненні заявки на карту побиту

Кількість охочих отримати карту побиту у Польщі стабільно зростає. Та неточності при заповненні заявки негативно впливають на час розгляду справи. Про найрозповсюдженіші помилки під час підготування документів на карту побиту розповіли у Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Цих помилок іноземці припускаються з року в рік. Як правило, це трапляється через неуважність та поспіх. Багато емігрантів нехтують попереднім ознайомленням з розділом Pouczenie. І дарма, адже саме там зазначений алгоритм заповнення заявки та вказані часті помилки. Сама аплікація на надання дозволу на тимчасове проживання для зручності складена на кілька мовах.

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Найпоширеніші помилки при заповненні документів на карту побиту

Відсутність повного підпису (сторінка 8)

Необхідно підписатися повним ім'ям та прізвищем, латиницею. Будь-які скорочення вважатимуться помилкою.

Незаповнена рубрика

Не можна залишати рубрику порожньою, навіть якщо ситуація не стосується конкретного випадку емігранта. Натомість треба писати BRAK або NIE DOTYCZY. Якщо залишити бодай одну порожню рубрику, це буде вважатися brakiem formalnym. На усунення такої помилки воєводське управління дає 7 днів. Після цього справу можуть анулювати, якщо помилка не буде виправленою.

Додаток до заявки №1 (załącznik nr 1) підписаний неуповноваженою особою або її підпис є неповним

Підпис роботодавця повинен бути максимально зрозумілим. Інспектор має чітко бачити, хто підписав документ. На цей пункт Відділ громадянських справ і іноземців звертає особливу увагу.

Відсутність договору на житло або неактуальна адреса проживання іноземця

Інколи в інспектора може появитися потреба зв'язатися із заявником. Якщо особа не проживає за вказаною адресою, а туди їй відправлять лист, логічно, що виникнуть суттєві непорозуміння.

Отже, DUW переконує: подача комплекту документів, які правильно заповненні, істотно впливає на прискорення процедури. Будь-які помилки та недоліки вимагають повторного контакту з іноземцем. Це, своєю чергою, ускладнює процес розгляду справи й робить його довшим, а інколи – навіть неможливий.

На останок – порада для тих, хто невпевнений, що зможе правильно заповнити заявку: перед подачею документів на карту побиту варто зробити ксерокопії та зберегти їх. У майбутньому це допоможе зрозуміти, які нюанси могли не сподобатися інспекторові.