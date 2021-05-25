Які напрямки для навчання у Польщі є найбільш перспективними

У польських вищих навчальних закладах здобувають освіту чимало іноземців, зокрема й українців. Багато з них прагнуть знайти у Польщі роботу після отримання диплому. Відтак, важливо знати, в яких галузях є достатня кількість вакансій для молодих фахівців.

Найвищий рівень безробіття у Польщі зафіксований серед молоді. Це пов'язано з тим, що багато людей без досвіду роботу не можуть вигідно працевлаштуватися. Тому важливо обрати той факультет для отримання освіти, який підвищить шанси на знаходження роботи. У Польщі є кілька сфер, які дарують непогані перспективи.

Цікаво Які зарплати отримують українські мігранти у Польщі: дослідження

Філологія

У Польщі перспективно займатися вивченням іноземної мови. Причому, необов'язково англійської.

Найпопулярнішими іноземними мовами при прийнятті на роботу у Польщі сьогодні є: німецька, французька, іспанська та скандинавські мови. Також на ринку праці існує дефіцит працівників зі знанням латиської та естонської мов. А ще великою популярністю зараз користуються: хінді, китайська, корейська, арабська і турецька.

Причина такої ситуація у тому, що великі міжнародні компанії прагнуть вести бізнес не лише з англомовними країнами. Відповідно, їм потрібен персонал, який володіє тими мовами, що і їхні іноземні партнери.

Перспективним напрямком для навчання у Польщі вважається філологія / Фото Unsplash

Медицина

Пандемія ще раз підкреслила важливість професій, пов'язаних з медициною. Дефіцит лікарів у Польщі оцінюють у 30-50 тисяч осіб. Така ж ситуація з медсестрами та акушерками.

Через те, що у Польщі бракує медиків, країна готова створювати робочі місця для іммігрантів. Польща вже спростила умови отримання роботи для медиків-іноземців. Враховуючи таку ситуацію, отримувати фах лікаря у Польщі зараз дуже вигідно.

Перспективним напрямком для навчання у Польщі вважається медицина / Фото Unsplash

Політехнічні виші

Politechnika z gwarancją pracy – це спеціальні програми навчання, які передбачають, у випадках вдалого закінчення ВНЗ, працевлаштування в конкретну компанію. Звісно, на перших порах фінансова винагорода молодого працівника буде невеликою, але це можливість отримати необхідний досвід для подальшого професійного розвитку.

З основних напрямків слід виділити: електротехніку, автоматику і робототехніку, будівництво, енергетику, електроніку і матеріалознавство.

Перспективним напрямком для навчання у Польщі вважається інженерія / Фото Unsplash

ІТ

Інформаційні технології у всьому світі розвиваються стрімкими темпами. Польща не є винятком. За час пандемії попит на ІТ-фахівців зріс. Що важливо, ІТ-компанії не проти брати на роботу студентів та людей без досвіду роботу. Тож молоді люди з освітою у сфері комп'ютерних наук мають у Польщі багато переваг.

Перспективним напрямком для навчання у Польщі вважаються комп'ютерні науки / Фото Unsplash