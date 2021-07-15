Які можливості дає українцям в Італії вчасне поновлення дозволу на проживання

До очікування видачі або продовження дозволу на проживання іноземний працівник вважається таким, що законно проживає на території Італії й може здійснювати трудову діяльність. Це зазначено в Імміграційному законі Італії. Про поновлення дозволу на проживання слід подбати за 60 днів до закінчення терміну дії документа.

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Права емігрантів на стадії поновлення permesso di soggiorno (дозволу на проживання)

Директива Міністерства внутрішніх справ Італії пояснює, що іноземець, який чекає продовження посвідки на проживання має права на:

Виїзд з Італії та повернення на її територію – тобто, особа має можливість, наприклад, провідати родичів в інших регіонах. Охорону здоров'я – відповідний указ президента Італії передбачає можливість реєстрації та користування послугами Національної служби охорони здоров'я під час запиту на етапі оновлення дозволу на проживання. Відвідування навчальних курсів – емігрант може продовжувати ходити на курси італійської, підвищення кваліфікації тощо. Роботу, звільнення з роботи та нове працевлаштування – працівник може вільно продовжувати виконувати свою роботу чи змінити роботодавця. У разі втрати роботи іноземець має право подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Отримання посвідчення водія – отримати посвідчення водія емігрант може на основі квитанції про подачу permesso di soggiorno на поновлення. Вироблення італійського посвідчення особи – виробити нову або поновити дію carta d'identità можна так само на основі квитанції про подачу permesso di soggiorno на поновлення. Крім того, термін дії посвідчення особи складає 10 років і не залежить від тривалості дозволу на проживання.

Слід звернути увагу на те, що права тих, хто очікує відповіді на легалізацію, дещо відрізняються від вказаних вище. Ці права стануть доступними після позитивного рішення префектури у справі та подання документів на отримання дозволу на проживання.