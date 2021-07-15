До очікування видачі або продовження дозволу на проживання іноземний працівник вважається таким, що законно проживає на території Італії й може здійснювати трудову діяльність. Це зазначено в Імміграційному законі Італії. Про поновлення дозволу на проживання слід подбати за 60 днів до закінчення терміну дії документа.

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Права емігрантів на стадії поновлення permesso di soggiorno (дозволу на проживання)

Директива Міністерства внутрішніх справ Італії пояснює, що іноземець, який чекає продовження посвідки на проживання має права на:

Виїзд з Італії та повернення на її територію – тобто, особа має можливість, наприклад, провідати родичів в інших регіонах. Охорону здоров'я – відповідний указ президента Італії передбачає можливість реєстрації та користування послугами Національної служби охорони здоров'я під час запиту на етапі оновлення дозволу на проживання. Відвідування навчальних курсів – емігрант може продовжувати ходити на курси італійської, підвищення кваліфікації тощо. Роботу, звільнення з роботи та нове працевлаштування – працівник може вільно продовжувати виконувати свою роботу чи змінити роботодавця. У разі втрати роботи іноземець має право подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Отримання посвідчення водія – отримати посвідчення водія емігрант може на основі квитанції про подачу permesso di soggiorno на поновлення. Вироблення італійського посвідчення особи – виробити нову або поновити дію carta d'identità можна так само на основі квитанції про подачу permesso di soggiorno на поновлення. Крім того, термін дії посвідчення особи складає 10 років і не залежить від тривалості дозволу на проживання.