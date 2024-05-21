Вибір нікого не здивує: куди найчастіше українці їздять потягом за кордон

Через війну українці не мають змоги подорожувати за кордон повітряним транспортом. Натомість було розширено залізничне сполучення з багатьма європейськими містами, що зробило цей транспорт основним засобом пересування для тих, хто хоче виїхати з України.

Наразі для громадян доступні 28 рейсів, які курсують до європейських міст. Які напрямки з початку року найчастіше українці обирали за кордоном, користуючись залізницею, – далі у матеріалі.

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Лише від початку 2024 року міжнародними рейсами "Укрзалізниці" скористалися майже 800 тисяч осіб і до літа в компанії очікують тільки зростання пасажиропотоку, розповіли в компанії.

Куди найчастіше українці їздять потягами?

Так, найбільше пасажирів цього року було перевезено у сполученні з:

Перемишлем – 451 тисяча,

Хелмом – 226 тисяч,

Варшавою – понад 82 тисячі.

Щодо поїздів, то найбільш популярним залишається рейс №67/68 Київ – Варшава. Однак, оскільки цей поїзд використовує вагони RIC, які можуть курсувати й українською, і європейською колією, кількість місць у ньому обмежена.

Водночас в УЗ пропонують у разі, якщо пасажир не встиг купити квиток на цей поїзд, розглянути поїзд Львів – Рава-Руська – Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля. Продаж цих квитків відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.



Укрзалізниця пропонує 28 міжнародних потягів / Фото Укрзалізниця

Завантаженість залізниці зростатиме

Очікується, що ближче до літа попит на залізничні поїздки зросте. "Укрзалізниця" вже активно готується до сезону. Тому варто задуматися про раннє бронювання квитків.

Як відомо, у міжнародному сполученні курсує лише 28 поїздів: 14 – із найбільших міст України та ще 14 – із прикордонних міст. Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.