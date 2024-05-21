Сейчас для граждан доступны 28 рейсов, которые курсируют в европейские города. Какие направления с начала года чаще всего украинцы выбирали за рубежом, пользуясь железной дорогой, – далее в материале.

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Только с начала 2024 года международными рейсами "Укрзализныци" воспользовались почти 800 тысяч человек и к лету в компании ожидают только рост пассажиропотока, рассказали в компании.

Куда чаще всего украинцы ездят поездами?

Так, больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с:

Перемышлем – 451 тысяча,

Хелмом – 226 тысяч,

Варшавой – более 82 тысяч.

Относительно поездов, то наиболее популярным остается рейс №67/68 Киев – Варшава. Однако, поскольку этот поезд использует вагоны RIC, которые могут курсировать и украинской, и европейской колеей, количество мест в нем ограничено.

В то же время в УЗ предлагают в случае, если пассажир не успел купить билет на этот поезд, рассмотреть поезд Львов – Рава-Русская – Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль. Продажа этих билетов открываются за 20 суток до отправления поезда.



Укрзализныця предлагает 28 международных поездов / Фото Укрзализныця

Загруженность железной дороги будет расти

Ожидается, что ближе к лету спрос на железнодорожные поездки возрастет. "Укрзализныця" уже активно готовится к сезону. Поэтому стоит задуматься о раннем бронировании билетов.

Как известно, в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 – из крупнейших городов Украины и еще 14 – из приграничных городов. В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрии, Чехии, Молдовы, Венгрии, Словакии.