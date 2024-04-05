За ними майбутнє: які 3 міста світу – найекологічніші на планеті

Майбутнє людства залежить, зокрема, від того, чи зуміємо ми врятувати екологію. І доки одні міста продовжують ігнорувати заяви вчених, інші – вже зробили кроки назустріч відновленню.

Глобальний індекс сталості напрямків опублікував рейтинг міст, які прагнуть до сталого майбутнього, де фіксуватимуть низький рівень викидів вуглецю в атмосферу. Найкращу ситуацію зафіксували у шведському місті Гетеборг.

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Щоб створити рейтинг, враховували такі фактори:

рівень переробки відходів;

рівень забруднення повітря;

кількість велосипедних доріжок;

екологічність громадського транспорту.

Які міста – найекологічніші у світі

Перше місце – шведський Гетеборг. Воно демонструє чудові показники й очолює рейтинг упродовж багатьох років (від 2016 до 2021). Місто вже зробило низку важливих кроків, аби врятувати екологію. Зокрема, у Гетеборзі створили чудові умови для власників електротранспорту. Тим часом весь громадський транспорт функціонує завдяки відновлюваним джерелам енергії.

Наступні позиції обіймають міста Скандинавських країн. Мовиться про Осло (Норвегія), Копенгаген (Данія), Гельсінкі (Фінляндія). Варто зауважити, що саме Фінляндія регулярно очолює рейтинг найщасливіших країн світу.

Загалом перша "десятка" виглядає так:

Гетеборг, Швеція.

Осло, Норвегія.

Копенгаген, Данія.

Гельсінкі, Фінляндія.

Берген, Норвегія.

Орхус, Данія.

Ольборг, Данія.

Глазго, Велика Британія.

Бордо, Франція.

Стокгольм, Швеція.

Вчені наголошують: порятунок екології залежить не лише від місцевих жителів, але й від поведінки туристів.