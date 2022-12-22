Де закуплятися перед Різдвом: рейтинг найдешевших магазинів в Польщі

Експерти маркетингової агенції ASM Sales Force Agency напередодні Різдва проаналізували ціни продуктового кошика у Польщі. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino чи, можливо, Kaufland – яка польська мережа магазинів зараз найдешевша?

Фахівці дослідили передсвяткову вартість продуктів у найбільших і найпопулярніших торговельних мережах Польщі. Перевірте, в який супермаркетах ви заплатите найменше за покупки.

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Найдешевші магазини в Польщі: свіжий рейтинг

Експерти ASM Sales Force Agency ще раз перевірили вартість продуктового кошика, до якого увійшли найпопулярніші серед поляків товари (молочні продукти, м’ясо та нарізка, напої, солодощі, побутова хімія, косметика, алкоголь тощо). Результати свідчать, що ціни на харчі зросли.

Де найдешевше закуплятися перед Різдвом 2022

Auchan

Biedronka

Carrefour

Dino

E-grocery

E.Leclerc

Intermarche

Kaufland

Lidl

Makro (C&C)

Netto

Selgros (C&C)

Відтак, середня ціна продуктового кошика в Auchan становила 231,4 злотих. У Lidl ціна продуктового кошика була 239,6 злотих, а в Kaufland – майже на 27 злотих дорожче, ніж в Auchan.

У цьому переліку найдорожчі магазини Польщі – це Dino (там продуктовий кошик коштуватиме 275,3 злотих), Polomarket (277 злотих), Intermarche (277,9 злотих), Netto (278,5 злотих).

А середня ціна різдвяного кошика, що складається з 11 основних продуктів, пов'язаних зі святами, становить 77,6 злотих – на 11,8 злотих дорожче, ніж у грудні 2021-го.