Гроші на дорогу та продовження виплат: які країни готові платити українцям за повернення додому

Деякі країни Європи обмірковують сценарії, як стимулювати біженців повертатися в Україну. Розглянемо кілька варіантів, як держави ЄС планують допомогти українцям при добровільному поверненні додому.

Уряди європейських країн вносять різні пропозиції мотивації для українців, які вирішать повернутися додому. Від продовження соціальних виплат на перший час після виїзду і до грошей на дорогу додому.

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Чехія

Чехія зараз визначається з сумою допомоги на добровільне повернення. У країні запропонували внести поправку до закону Lex Ukrajina. Цей документ визначає умови перебування українських біженців у Чехії. Тепер пропонують на законодавчому рівні створити спеціальну програму, яка гарантуватиме фінансову допомогу біженцям при добровільному поверненні до України.

Ця програма має покрити витрати на повернення на територію України та всі необхідні консультації. Зараз уряд Чехії має визначитися із максимальним обсягом коштів, який готові виділяти. Виплату на повернення можна буде отримати тільки один раз, а подати заявку – не пізніше ніж через 3 місяці з моменту припинення тимчасового захисту.

Ірландія

Якщо українці згодом захочуть знову повернутися до Чехії й отримати довгострокову візу, уряд може стягнути з них половину від цієї допомоги.

Держава переживає серйозну житлову кризу. Вільних місць для розміщення українців – немає. Тому Ірландія зацікавлена в тому, щоб змотивувати біженців покинути острів, принаймні після завершення війни.

Країна розглядає грошову допомогу на повернення додому, для тих, хто готовий виїхати. А близько 30 тисяч українців зможуть отримати посвідку на проживання в Ірландії, але за умови, що вони будуть студентами або матимуть роботу.

Українцям в Ірландії запропонують разове заохочення – виплату при поверненні – та додаткову фінансову підтримку на перший час після виїзду. Про які суми йдеться – поки невідомо.

Швейцарія

А от у Швейцарії з виплатами на повернення все зрозуміло. Українці, які отримали тимчасовий захист у країні, вже зараз можуть отримати кошти на дорогу додому. Виплати покривають вартість проїзду, ночівлі, їжі та дрібних витрат у дорозі.

Точну суму допомоги визначають у Міграційній службі індивідуально. Але часто на дорослого виплачують приблизно 500 швейцарських франків (близько 520 євро), а на дитину – 250 франків (близько 260 євро). На всю родину можна отримати до 2 000 франків максимум.

Якщо українці захочуть знову отримати притулок в Швейцарії, їм доведеться повернути ці кошти .