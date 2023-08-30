Правительства европейских стран вносят разные предложения мотивации для украинцев, которые решат вернуться домой. От продления социальных выплат на первое время после выезда и до денег на дорогу домой.

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Чехия

Чехия сейчас определяется с суммой пособия на добровольное возвращение. В стране предложили внести поправку в закон Lex Ukrajina. Документ определяет условия пребывания украинских беженцев в Чехии. Теперь предлагают на законодательном уровне создать специальную программу, которая будет гарантировать финансовую помощь беженцам при добровольном возвращении в Украину.

Эта программа должна покрыть расходы по возвращению на территорию Украины и все необходимые консультации. Сейчас правительство Чехии должно определиться с максимальной суммой средств. Выплату за возвращение можно получить только один раз, а подать заявку – не позднее чем через 3 месяца с момента прекращения временной защиты.

Если украинцы потом захотят снова вернуться в Чехию и получить долгосрочную визу, правительство может взыскать с них половину этой помощи.

Ирландия

Государство переживает серьезный жилищный кризис. Свободных мест для размещения украинцев – нет. Поэтому Ирландия заинтересована в том, чтобы мотивировать беженцев покинуть остров, по крайней мере, после окончания войны.

Страна рассматривает денежную помощь на возвращение домой для тех, кто готов уехать. А около 30 тысяч украинцев смогут получить вид на жительство в Ирландии, но при условии, что они будут студентами или трудоустроятся.

Украинцам в Ирландии предложат разовое поощрение – выплату при возвращении – и дополнительную финансовую поддержку на первое время после выезда. О каких суммах идет речь – пока неизвестно.

Швейцария

А вот в Швейцарии с выплатами на возвращение все ясно. Украинцы, получившие временную защиту в стране, уже сейчас могут получить деньги на дорогу домой. Выплаты покрывают стоимость проезда, ночлега, еды и мелких расходов в пути.

Точную сумму пособия определяют в Миграционной службе индивидуально. Но часто на взрослого выплачивают около 500 швейцарских франков (около 520 евро), а на ребенка – 250 франков (около 260 евро). На всю семью можно получить до 2 000 франков максимум.

Если украинцы захотят снова получить убежище в Швейцарии, им придется вернуть эти средства.