Документи у "Дії": які послуги доступні для українців за кордоном

Громадяни України, які наразі перебувають за межами країни, можуть зручно користуватися державними послугами через додаток "Дія". Для цього їм потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.

Послугами "Дії" можна скористатися не лише в Україні. Деякі сервіси також доступні громадянам, які виїхали за кордон через війну, зокрема до Польщі. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також Зміни для українських водіїв з 1 жовтня: як зареєструвати авто в Чехії

Які послуги у "Дії" доступні для українців за кордоном

Для отримання цифрових документів та користування державними послугами, українцям, що перебувають за кордоном, достатньо зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" або встановити мобільний застосунок.

Згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами українці можуть в режимі онлайн,

– зазначають у міністерстві.

До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема, входять:

замовлення витягів і довідок,

заміна посвідчення водія,

пенсійні послуги,

повідомлення про пошкоджене майно,

купівля військових облігацій.

Більш детально з переліком цифрових документів і послуг, які доступні українцям у "Дії", можна ознайомитись в інфографіці:

У "Дії" запустили нові послуги

Нещодавно Міністерство цифрової трансформації оприлюднило нову послугу в мобільному додатку "Дія". Ця послуга призначена для вкладників банків, які пройшли процедуру банкрутства.

У новій розробці вкладники банків, які оголосили про банкрутство, тепер матимуть можливість отримувати компенсацію через мобільний додаток. Ця інноваційна послуга, відома як "Повернення депозитів", дозволяє людям легко виводити кошти на наявну картку або відкривати нову через isSupport. Щоб скористатися цією можливістю, вкладникам рекомендується звернутися до одного з банків-агентів, афілійованих із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, "Дія" повідомила, що також тепер доступні для покупки військові облігації. Уряд вже дав дозвіл на подачу відповідних заявок з кінця вересня 2022 року. Користувачі можуть зручно отримати доступ до цієї функції, яка запрацювала 3 жовтня, безпосередньо через мобільний додаток.