Черги на кордоні з країнами ЄС: яка ситуація на тлі зимових свят

Українці повертаються додому, аби провести різдвяно-новорічні свята разом зі своїми рідними та близькими. Про оперативну ситуацію на кордонах з європейськими країнами і Молдовою розповіли в ДПСУ.

Так, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пасажиропотік останніми днями доволі динамічний, повідомляє 24 канал. Це пов'язано насамперед з різдвяними святами.

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Динаміка перетину українського кордону на тлі свят

Якщо на початку минулого тижня, а саме в понеділок та вівторок (19 – 20 грудня), пасажиропотік залишався на сталому рівні й становив 85 тисяч осіб на добу в обох напрямках, то уже в середу – четвер кількість перетинів зросла до 100 тисяч осіб на добу. В п'ятницю і суботу, своєю чергою, зафіксовано 120 тисяч осіб, що перетнули український кордон.

При цьому немає значної переваги між виїздом українців за межі України та в'їздом в країну. Лише впродовж двох останніх діб (25 – 26 грудня) на територію України прибуло на 10 тисяч осіб більше, аніж виїхало з неї.

Ситуація з чергами на українському кордоні

Станом на 15:00 – 16:00 27 грудня немає черг на українських пунктах пропуску, що межують з країнами ЄС і Молдовою. Однак ближче до вечора фіксується незначне збільшення охочих перетнути кордон.

Не виключено, що до Нового року динаміка в'їзду / виїзду почне знову зростати, але на 31 грудня та 1 – 2 січня варто очікувати, що інтенсивність перетину кордону українцями суттєво знизиться.

З 24 лютого український кордон перетнуло 28 мільйонів осіб. При цьому переважна більшість перетинів припадає на українсько-польську ділянку кордону.