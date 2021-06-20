Зараз в Україні здобувають освіту понад 80 тисяч іноземних студентів зі 158 країн світу. Здебільшого, ці люди приїхали з бідніших країн і навчаються на медичних спеціальностях. А от із західної Європи до України прибуває небагато людей.

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Як Фелікс Хоске потрапив в Україну

Фелікс Хоске вирушив в Україну у 2014 році. Після року волонтерської програми у Польщі він приїхав у Київ, щоб вивчати культурологію у Києво-Могилянській академії. Про Україну на той час, каже, знав зовсім мало. Та вміння і бажання спостерігати, за словами Фелікса, допомогли йому добре пізнати цю країну.

У 2013 – 2014 роках під час Феліксового волонтерства у Польщі відбувся Майдан, анексія Криму. Тоді ця українська тема у Польщі широко обговорювалася. Серед волонтерів на програмі було також багато українців, які робили різні акції на підтримку держави. Саме тоді у юнака з Німеччини і з'явилося бажання поїхати навчатися до України. Тож після волонтаріату у Польщі Фелікс повернувся до Німеччини, аби зробити українську візу.

Думаю, багато українців знає, що це означає. Для німця така ситуація дуже незвична, і також для мого середовища. Пересічний німець не приїжджає до країни, де потрібна віза. Це було щось надзвичайне для мене, доволі складний час. Але я був чітко налаштований, що я все ж таки поїду в Україну,

– поділився Фелікс Хоске.

Хлопець розповів, що працівники міжнародного відділу Києво-Могилянської академії дуже відповідально і добре з ним спілкувалися. Фелікс відчув, що це серйозний навчальний заклад. Він вірить, що у цьому виші іноземець може багато чого навчитися.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Фото Міністерство освіти і науки України