Яке насправді східне життя: розбір стереотипів про мусульман

Всі мусульманські чоловіки – багатоженці, а жінки завжди носять хіджаб? На подібні питання відповіли голова правозахисної організації "Разом із законом" Вікторія Нестеренко та документальна фотографка й фотожурналістка Аліна Смутко.

За різними даними, в Україні мешкає від одного до двох мільйонів мусульман. У 2017 році представники ісламських організацій підписали Соціальну концепцію мусульман України – документ, який дає базові настанови для вірян щодо всіх важливих аспектів життя. Розберемо головні стереотипи про мусульман, які продовжують ширитися у суспільстві, аби зрозуміти, чи справді представники ісламської віри так сильно відрізняються від християн.

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Іслам – це агресивна релігія

Вікторія Нестеренко запевняє, що прямі заклики до насилля в Корані відсутні. Дуже часто фрагменти аятів з Корану, в яких йде мова про боротьбу, виривають із контексту і трактують неправильно. На жаль, цим користуються секти радикальних течій ісламу, але таких – меншість.

Аліна Смутко додає, що іслам і Коран, навпаки, закликають до порозуміння, прощення й терпимості. Докази цьому можна знайти в самих текстах. Є приписи, які дозволяють вдаватися до самооборони. Саме їх ісламофоби активно перекручують і подають як насильницькі. Та вони в жодному разі не дозволяють вчиняти насилля проти інших без причини.

Іслам підтримує багатоженство

Обмежене (4 дружини) багатоженство було запроваджене засновником ісламу пророком Мухаммадом як спосіб розв'язання проблем вдівства та сирітства. Адже в ті часи через війни тисячі жінок залишалися з малими дітьми без засобів для існування. Аят про дозвіл мати чотирьох дружин був запроваджений саме після однієї з таких воєн.

У сучасні часи потреба забезпечення багатьох жінок втратила актуальність. Тому більшість мусульман зараз воліють мати одну дружину.

Жінка в ісламі не має жодних прав

За словами Вікторії Нестеренко, східна жінка має право здобувати освіту та працювати, якщо сама цього хоче і це не порушує моральні норми ісламу. Вона цілком може мати активний спосіб життя, долучатися до волонтерської, громадської чи політичної роботи.

При цьому Вікторія додає, що в Корані дійсно є декілька суперечливих аятів.

Праведні жінки – покірні, вони бережуть у час відсутності чоловіків те, що Аллаг наказав берегти. А тих жінок, непокори яких ви боїтесь, повчайте, уникайте на подружньому ложі та врешті-решт злегка бийте,

– сура 4, аят 34, Коран.

Цей аят можна трактувати по-різному. Дехто може розуміти його як прямий дозвіл на побиття жінки. Та експертки пояснюють: Коран був посланий у часи, коли насильство серед людей було звичним. Нині ж, в умовах розвинутого суспільства, такі речі недопустимі, а домашнє насильство в країнах ісламського світу теж карається законом.

Що стосується сімейних обов'язків, то в ісламському світі чоловік традиційно забезпечує сім'ю матеріально. Якщо жінка працює, то отримані кошти витрачає лише на власні потреби. Виховання дітей є спільним обов'язком подружжя, проте останнє слово залишається за матір'ю. Також у сучасному світі вважається нормальною практикою, коли чоловіки беруть на себе деяку роботу по господарству.

Жінка має право просити розлучення, якщо чоловік не забезпечує її, не виходить на зв'язок протягом трьох місяців, є підтверджений факт його безпліддя. У деяких ісламських країнах розлучення можна вимагати у випадку насильства.

Не є обов'язковим для сучасної мусульманки й хіджаб. Це вільний вибір жінки. Строгі правила щодо його носіння більше регламентуються середовищем і традиціями, ніж Кораном.

Мусульманки мають право на розлучення / Фото Depositphotos

Мусульмани занадто набожні

Аліна Смутко розповідає, що молитися п'ять разів на день – це обов'язок мусульманина. Та не всі його виконують на постійній основі, адже іноді знайти місце для молитви непросто. Не можна молитися будь-де. Місце повинне бути чистим, бажано тихим. Адже молитва – це свого роду медитація. Її не можна виконувати поспіхом.

Помилковим є і стереотип про те, що мечеть – лише для мусульман. Навпаки, мусульмани радо приймають гостей у мечетях і проводять екскурсії для всіх охочих.

Іслам забороняє світські розваги

Аллаг створив людину й для радості теж, тому розважатися мусульманам не заборонено. Деякі з них свідомо забороняють собі певні види розваг, бо відмовляються від "спокус". Та це їхнє особисте рішення, а не примус.

Іслам, в цілому, не забороняє концерти, вистави, театри чи кіно.

Мусульмани мають закриті спільноти та не переймають звичаїв країн чи територій, де живуть

Аліна Смутко і Вікторія Нестеренко зазначають, що мусульмани здаються закритими, бо почувається іноземцями. Тому цілком природно, що вони шукають підтримки та спілкування у колі земляків. Це не означає, що вони не цікавляться культурою тієї країни, до якої переїхали.

Так, мусульманин, найімовірніше, не стане пити із вами горілку чи їсти кров'янку, але це не означає, що мусульмани-вихідці з інших країн, які живуть в Україні, не поважають українську культуру загалом,

– запевняє Аліна Смутко.

Аліна Смутко і Вікторія Нестеренки / Фото "Українська Правда"